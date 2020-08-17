Inter - Shakhtar Donetsk (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında İtalya'nın dev takımı Inter ile Ukrayna'nın son yıllarda Avrupa'da önemli başarılara imza atan ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Düsseldorf Stadı'nda tek maç üzerinden oynanan müsabaka sonrasında üstünlük kuran taraf finalde Sevilla'nın rakibi olacak.

İki takım 2005-06 sezonunda karşılaşmış Inter deplasmanda rakibini 2-0 yenerken sahasında 1-1 berabere kalmıştı

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İlk 11'ler belli oldu!

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Martinez

ShakhtarDonetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko, Antonio, Stepanenko, Marlos, Patrick, Taison, Moraes





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MAÇ BAŞLADI

5.dakikada Inter sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Brozovic ortaladı ancak top doğrudan dışarı gitti

GOL! Inter Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. Barella sağ kanattan ortaladı Lautaro Martinez uygun durumda kafayı vurdu ve golü attı

26.dakikada Inter yine etkili geldi. Sol kanattan gelen ortaya önce Lukaku ardından Lautaro Martinez vurdu ancak pozisyonun devamında hakem ofsayt olduğunu işaret etti.

34.dakikada sağ çaprazdan Barella geldi sert şutun kaleci Pyatov çıkardı

36.dakikada Shakhtar Donetsk etkili geldi sağ kanattan gelen topa Junior Morais vurdu ama top kaleye gitmedi

43.dakikada Marcos'un şutu dışarı gitti

İLK YARIYI INTER 1-0 ÖNDE KAPATTI

İkinci yarı başladı

Yine Laurato! 48.dakikada Inter etkili geldi. Lautaro Martinez'in şutunu kaleci Pyatov çıkardı

SARI KART! Shakhtar Donetsk takımında Taison hakemden sarı kart gördü

GOL! Inter D'Ambrossio'nun golüyle 2-0 öne geçti. Brozovic sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı, kale sahasına ortasına kafayı D'Ambrossio vurdu ve golü attı











