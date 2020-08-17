Inter - Shakhtar Donetsk (CANLI)
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Inter ile Shakhtar Donetsk takımları finale kalmak için mücadele ediyor. Almanya'da tek maç üzerinden oynanan müsabaka sonrasında üstünlük kuran taraf finalde Sevilla'nın rakibi olacak
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında İtalya'nın dev takımı Inter ile Ukrayna'nın son yıllarda Avrupa'da önemli başarılara imza atan ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Düsseldorf Stadı'nda tek maç üzerinden oynanan müsabaka sonrasında üstünlük kuran taraf finalde Sevilla'nın rakibi olacak.
İki takım 2005-06 sezonunda karşılaşmış Inter deplasmanda rakibini 2-0 yenerken sahasında 1-1 berabere kalmıştı
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İlk 11'ler belli oldu!
Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Martinez
ShakhtarDonetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko, Antonio, Stepanenko, Marlos, Patrick, Taison, Moraes
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MAÇ BAŞLADI
5.dakikada Inter sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Brozovic ortaladı ancak top doğrudan dışarı gitti
GOL! Inter Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. Barella sağ kanattan ortaladı Lautaro Martinez uygun durumda kafayı vurdu ve golü attı
26.dakikada Inter yine etkili geldi. Sol kanattan gelen ortaya önce Lukaku ardından Lautaro Martinez vurdu ancak pozisyonun devamında hakem ofsayt olduğunu işaret etti.
34.dakikada sağ çaprazdan Barella geldi sert şutun kaleci Pyatov çıkardı
36.dakikada Shakhtar Donetsk etkili geldi sağ kanattan gelen topa Junior Morais vurdu ama top kaleye gitmedi
43.dakikada Marcos'un şutu dışarı gitti
İLK YARIYI INTER 1-0 ÖNDE KAPATTI
İkinci yarı başladı
Yine Laurato! 48.dakikada Inter etkili geldi. Lautaro Martinez'in şutunu kaleci Pyatov çıkardı
SARI KART! Shakhtar Donetsk takımında Taison hakemden sarı kart gördü
GOL! Inter D'Ambrossio'nun golüyle 2-0 öne geçti. Brozovic sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı, kale sahasına ortasına kafayı D'Ambrossio vurdu ve golü attı