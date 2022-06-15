İtalya Serie A'da şampiyonluğu ezeli rakibi Milan'a kaptıran Inter, geçtiğimiz sezon 113 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Inter ile Chelsea arasında transfer görüşmeleri devam ediyor. Ancak İtalyan ekibi anlaşmanın sağlanacağı konusunda oldukça emin.

5 milyon Euro fark var

Chelsea oyuncunun kiralık transferi için 10 milyon Euro isterken, Inter ise yalnızca 5 milyon Euro ödemeyi planlıyor.

Maaşını düşürmeye razı

Nicolo Schira'nın haberine göre ise Lukaku, Inter'e geri dönmek için 12 milyon Euro'luk maaşını 7 milyon Euro seviyelerine düşürmeyi kabul etti.

Inter'de oynamak istiyor

Sezon başında Inter'den ayrılıp Chelsea'ye transfer olan Lukaku, İngiliz ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel ile sorunlar yaşamıştı. Daha önceki açıklamalarında Thomas Tuchel'in oyun sistemini eleştiren ve takımda mutlu olmadığını söyleyen Lukaku, Inter'de yeniden forma giymek istediğini de belirtmiş ve sonrasında kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız futbolcu sonrasında özür dilemesinin ardından yeniden kadroya geri dönmüştü.

Yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Belçikalı futbolcu 44 maçta, 15 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.



