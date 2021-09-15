Inter-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı (CANLI)
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçında Simone Inzaghi'li Inter, Carlo Ancelotti'li Real Madrid'i konuk ediyor. İki dev de D Grubu'na galibiyetle başlamayı hedeflerken karşılaşmanın saat ve yayın bilgilerini merak eden futbolseverler, Inter-Real Madrid maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Exxen'den naklen yayınlanan Inter-Real Madrid maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dev bir maç oynanıyor. Simone Inzaghi'li Inter, Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'i konuk ediyor. Avrupa'nın 1 numaralı kupasının abonelerinden olan iki dev de D Grubu'nda galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Inter'de Bastoni, Real Madrid'de ise Mendy, Ceballos, Marcelo, Toni Kroos ve Bale dev maçı sakatlıkları nedeniyle kaçıracak.
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Inter-Real Madrid maçı hangi kanalda?
Giuseppe Meazza'da oynanan Inter-Real Madrid maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve Exxen'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.
Inter-Real Madrid muhtemel 11'ler:
Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan, Perisic, Dzeko, Martinez
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho Fernandez, Alaba, Valverde, Casemiro, Modric, Lucas Vazquez, Vinicius, Benzema
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
14 Eylül Salı:
19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)
19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) 0-0 Benfica (Portekiz) (Exxen)
22.00 Barcelona (İspanya) 0-3 Bayern Münih (Almanya (Exxen)
22.00 Villarreal (İspanya) 2-2 Atalanta (İtalya) (Exxen)
22.00 Lille (Fransa) 0-0 Wolfsburg (Almanya) (Exxen)
22.00 Malmö (İsveç) 0-3 Juventus (İtalya) (Exxen)
22.00 Chelsea (İngiltere) 1-0 Zenit (Rusya) (Exxen)
15 Eylül Çarşamba:
19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)
19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)
22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)
22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)