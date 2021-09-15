UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dev bir maç oynanacak. Simone Inzaghi'li Inter, Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'i konuk edecek. Avrupa'nın 1 numaralı kupasının abonelerinden olan iki dev de D Grubu'nda galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Inter'de Bastoni, Real Madrid'de ise Mendy, Ceballos, Marcelo, Toni Kroos ve Bale dev maçı sakatlıkları nedeniyle kaçıracak. Grubun diğer maçında ise Sheriff, Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

Inter-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giuseppe Meazza'da oynanacak Inter-Real Madrid maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

'Vinicius Junior'a özel önlem alacağız'

Dev maç öncesi Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi açıklamalarda bulundu. Real Madrid'in formda ismi Vinicius Junior'a özel olarak önlem alacaklarını belirten Inzaghi, "Vinicius Junior, harika bir dönem geçiriyor. Sadece ona odaklanırsak Karim Benzema, Eden Hazard ve Rodrygo gibi isimleri unutabiliriz. Ama şüphesiz Vinizius Junior için özel önlem alacağız" ifadelerini kullandı.

'Ancelotti harika bir teknik direktör'

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Simone Inzaghi, "Ancelotti, futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri. O harika bir teknik direktör ve onunla futbol hakkında konuşmak bir zevk. Takımını nasıl organize edeceğini çok iyi biliyor" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

14 Eylül Salı:

19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) 0-0 Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) 0-3 Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) 2-2 Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) 0-0 Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) 0-3 Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) 1-0 Zenit (Rusya) (Exxen)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)