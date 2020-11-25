Inter - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta mücadeleleri oynanmaya devam ediyor. Bazı takımların gruptan çıkmayı garantilediği haftada önemli karşılaşmalar var. Günün dikkat çeken maçında Inter ile Real Madrid karşılaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi İspanyol ekibinde Sergio Ramos, Karim Benzema, Jovic, Valverde ve Militao kadroda yer almıyor. Ev sahip ekipte ise Aleksandar Kolarov, Padelli, Vecino, Brozovic, Sensi ve Pinamonti eksik.

INTER - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik müsabaka 25 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 23:00’te. Mücadeleyi BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Inter galip gelmesi halinde Real Madrid’in üzerine çıkarak puanını 5’e yükseltecek, Real Madrid galip gelmesi halindeyse 7 puanla zirve için diğer maçın sonucunu bekleyecek