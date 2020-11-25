Inter - Real Madrid ( CANLI )

Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta mücadeleleri oynanmaya devam ediyor. Bazı takımların gruptan çıkmayı garantilediği haftada önemli karşılaşmalar var. Günün dikkat çeken maçında Inter ile Real Madrid karşılaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi İspanyol ekibinde Sergio Ramos, Karim Benzema, Jovic, Valverde ve Militao kadroda yer almıyor. Ev sahip ekipte ise Aleksandar Kolarov, Padelli, Vecino, Brozovic, Sensi ve Pinamonti eksik.

İlk 11'ler belli oldu

Inter: Handanovic, de Vrij, Bastoni, Skriniar, Hakimi, Young, Vidal, Barella, Gagliardini, Lautaro, Lukaku

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Carvajal, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Vazquez, Hazard, Diaz

INTER - REAL MADRİD MAÇINA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA



