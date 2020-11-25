Inter - Real Madrid ( CANLI )
Inter ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi B Grubu 4.hafta maçında karşılaşıyor. Grupta 8 puanlı B. Mönchengladbach’ın ardından, 4 puanlı Shakhtar Donetsk ikinci sırada, aynı puanlı Real Madrid üçüncü sırada ve 2 puanlı Inter ise son sırada bulunuyor. Inter - Real Madrid maçı canlı anlatımı ve detayları haberimizde...
Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta mücadeleleri oynanmaya devam ediyor. Bazı takımların gruptan çıkmayı garantilediği haftada önemli karşılaşmalar var. Günün dikkat çeken maçında Inter ile Real Madrid karşılaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi İspanyol ekibinde Sergio Ramos, Karim Benzema, Jovic, Valverde ve Militao kadroda yer almıyor. Ev sahip ekipte ise Aleksandar Kolarov, Padelli, Vecino, Brozovic, Sensi ve Pinamonti eksik.
İlk 11'ler belli oldu
Inter: Handanovic, de Vrij, Bastoni, Skriniar, Hakimi, Young, Vidal, Barella, Gagliardini, Lautaro, Lukaku
Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Carvajal, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Vazquez, Hazard, Diaz
INTER - REAL MADRİD MAÇINA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA