İtalya Serie A'da şampiyonluğu Milan'a kaptıran Inter, Juventus ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, bugün Paulo Dybala'nın menajerleri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda İtalyan ekibi, Arjantinli yıldıza 4 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Anlaşma yakın

Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, henüz net kararların alınmaddığı ve maaş detaylarının görüşüldüğü ancak transferin yakın olduğu aktarılanlar arasında yer aldı.

Uzun yıllar Juventus forması giyen 28 yaşındaki Arjantinli yıldız, İtalyan ekibine veda ederken gözyaşlarını tutamamıştı. Bu sezon 39 maçta forma giyen Dybala 15 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.



