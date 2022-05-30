İtalya Serie A'da şampiyonluğu Milan'a kaptıran Inter'de CEO Beppe Marotta, takımın transfer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Football Italia'da yer alan habere göre bir yardım etkinliğinde konuşan Marotta, Paulo Dybala ile ilgilendiklerini itiraf ederek, "Dybala'nın gelecek yıl nerede oynayacağını bilmiyorum. Ama bizimle oynamasını umuyoruz. Endişeli değiliz. Acele bir şey yapmak zorunda değiliz. Kadronun çekirdeğinin kalacağı açık. Biz Inter'iz ve her zaman en büyük hedefler için mücadele etmek isteriz." sözlerini dile getirdi.

Perisic sözleri

Tottenham'a transfer olmaya hazırlanan Ivan Perisic'in takımdan ayrılması hakkında ise Marotta, "Yazık ama Premier Lig'i denemek istedi. Ona daha iyi bir teklif veremezdik. Basit bir ifadeyle seçimi, burada sahip olduğundan farklı bir geleceğe dayanıyor. Onun yerine doğru ismi bulacağız ve her halükarda güvendiğimiz Robin Gosens'e sahibiz." dedi.

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