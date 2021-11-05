İtalya Serie A ekiplerinden Inter, iç transferde bir hamle daha gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Lautaro Martinez'in sözleşmesini uzatan İtalyan ekip, Nicolo Barella'nın da sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Nicolo Barella'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması hakkında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Barella bu sezon Inter ile çıktığı 15 karşılaşmada 1 gol ve 6 asistlik performans göstermiş durumda.

Football Italia'nın İtalyan basınına dayandırdığı iddialara göre başarılı futbolcu, yılda 4,5 Milyon Euro kazanacak, ancak maaşı yıllar içerisinde kademeli olarak artış gösterece ve 6 milyon Euro'ya kadar yükselebilecek.



