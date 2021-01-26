İtalya Kupası’nda çeyrek final zamanı. Serie A'da 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Milan ile 41 puanla 2. sırada yer alan Inter, yarı final için kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçın kazananı yarı finale adını yazdıracak. Milano derbisinin ardından oynanacak Atalanta-Lazio, Juventus-SPAL, Napoli-Spezia maçlarının ardından yarı finalistler belli olacak.

17 Ocak'ta koronavirüse yakalandığı açıklanan Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almayacak. Milli oyuncu, geçtiğimiz günlerde durumunun iyi olduğunu, en kısa zamanda sahalara döneceğini belirtmişti.

Inter - Milan maçı şifresiz ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Giuseppe Meazza'da oynanacak Inter - Milan maçı TSİ 22.45'te başlayacak. TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Inter - Milan muhtemel 11'ler:

Inter: Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar; Perisic, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young, Martinez, Lukaku

Milan: Tatarusanu, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo, Meite, Kessie, Saelemaekers, Diaz, Leao, Ibrahimovic