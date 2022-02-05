Inter - Milan maçı öncesi bilinmesi gerekenler

İtalya Serie A’da 22 maçta topladığı 53 puanla liderliğini sürdüren Inter, Inter, en yakın takipçisi Milan’ı ağırlıyor. Ligde 14 haftadır yenilgi almayan ev sahibi takımın en güçlü istatistiği iç sahada mağlubiyeti bulunmayan ligdeki tek takım. Bu sezon ligde maç başı 2.5 gol ortalaması ile oynayan mavi siyahlı ekip, 53 gol ile ligin en çok gol bulan takımı. Özellikle ev sahibi olduğu maçlarda savunmasıyla ön plana çıkan Inter, iç sahada ligin en az gol yiyen takımı. Sakatlığı bulunan Correa bu maçta forma giyemeyecek.

Milan evinde aldığı Spezia mağlubiyeti sonrası, Juventus’la da evinde berabere kalarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon çıktığı 11 deplasman maçında 27 gol atmayı başaran konuk ekip bu istatistikte zirvede bulunuyor.

3 ihtimale açık olan karşılaşmada ilk tercih golden yana tercih edilmeli. Mücadelede iki takım kolayca skor üretebilecek yetenekli ayaklara sahip.



