İtalya Serie A'nın 4. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Inter ile Milan, Milano derbisinde 3 puanı hanesine yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Milan'da temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. 9 puanı bulunan Milan, lider Atalanta'nın arkasında averajla 2. sırada yer alyor. 7 puanlı Inter ise 4. basamakta. Inter'de sakatlıkları bulunan Matias Vecino, Alexis Sanchez ile kırmızı kart cezalısı Stefano Sensi derbide forma giyemeyecekler. Milan'da ise Andrea Conti, Matteo Gabbia, Leo Duarte ve Ante Rebic, sakatlık sebebiyle dev maçı kaçıracak isimler.

Inter - Milan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 19.00'da başlayacak ve Giuseppe Meazza'da oynanacak maçı Maurizio Mariani yönetecek. beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Inter - Milan muhtemel 11'ler:

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic, Barella, Martinez, Lukaku

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic