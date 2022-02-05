İtalya Serie A'da Milano derbisini heyecanı yaşanacak. 23. hafta maçında zirveyi çok yakından ilgilendiren maçta Inter ile Milan kozlarını paylaşacak. Lider Inter kazanarak rakibiyle puan farkını iyice açmak istiyor. Milan ise rakibini yenerek puan farkını azaltmak isteyecek. Milan'dan Inter'e transfer olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için ise Milano derbisi ayrı bir heyecan olacak.

Inter - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

San Siro'da bugün saat 20.00'de başlayacak mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Inter - Milan muhtemel 11'ler...

Inter: Handanovic, Bastoni, Vrij, Skriniar, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Martinez, Dzeko

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Romangnoli, Hernandez, Bennacer, Tonali, Leao, Kessie, Saelemaekers, Giroud

Lider Inter'in 53 puanı bulunuyor. Milan ise 3. sırada ve 49 puanda... İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 sona ermişti...



