Inter - Milan derbisine yüzde 50 kapasite izni verildi
Milano derbisi Cumartesi akşamı oynanacak. Serie A’da şampiyonluk yarışının gidişatı açısından önemli bir rol oynayacak olan mücadelede Milan kazanarak Inter olan puan farkını bire indirmek istiyor.
İtalya Serie A'da sezonun ilk yarısındaki maçlar yüzde 75 doluluk oranıyla oynanmıştı. İtalya’da Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarının artmasının ardından Serie A’da maçlara 5 bin seyirci sınırlaması getirilmişti.
Bu haftadan itibaren Serie A'da maçlar yüzde 50 doluluk oranıyla oynanacak. Bu, Milano derbisinde tribünlerde 37 bin 700 taraftarın olması anlamına geliyor. Karşılaşmayı deplasman tribününde 4 bin 350 Milan taraftarı da izleyecek.
Inter’in maçın yüzde 50 kapasiteyle oynanmasından dolayı 2 milyon 500 bin – 3 milyon avro civarında bir kayıp yaşayacağı öngörülüyor.