Inter - Milan derbisine yüzde 50 kapasite izni verildi

İtalya Serie A'da sezonun ilk yarısındaki maçlar yüzde 75 doluluk oranıyla oynanmıştı. İtalya’da Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarının artmasının ardından Serie A’da maçlara 5 bin seyirci sınırlaması getirilmişti.

Bu haftadan itibaren Serie A'da maçlar yüzde 50 doluluk oranıyla oynanacak. Bu, Milano derbisinde tribünlerde 37 bin 700 taraftarın olması anlamına geliyor. Karşılaşmayı deplasman tribününde 4 bin 350 Milan taraftarı da izleyecek.

Inter’in maçın yüzde 50 kapasiteyle oynanmasından dolayı 2 milyon 500 bin – 3 milyon avro civarında bir kayıp yaşayacağı öngörülüyor.



