Inter - Milan (CANLI)

Serie A'nın 4. haftası Milano derbisine sahne oluyor. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, ezeli rakibi Inter'le kozlarını paylaşıyor. Maçın detayları haberimizde...

17 Ekim 2020, Cumartesi 01:52 Son Güncelleme:
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Inter - Milan (CANLI)

İtalya Serie A'nın 4. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Inter ile Milan, Milano derbisinde (Derby Della Madonina) 3 puanı hanesine yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Milan'da temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic ilk 11'de... 7 puanlı Inter ise 4. basamakta. Inter'de sakatlıkları bulunan Matias Vecino, Alexis Sanchez ile kırmızı kart cezalısı Stefano Sensi derbide yok. İlk 11'de iki golcü Lautaro Martinez ve Lukaku var.


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Inter - Milan ilk 11'leri belli oldu!

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic, Barella, Lautaro Martinez, Lukaku

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Leao, Zlatan Ibrahimovic

MAÇ BAŞLADI

11.dakikada Milan penaltı kazandı

GOL! 13.dakikada Milan, Zlatan Ibrahimovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Zlatan Ibrahimovic'in penaltı vuruşunu kaleci Handanovic çıkardı ancak seken topu İsveçli golcü tamamladı ve golü attı

GOL! 16.dakikada Milan, Zlatan Ibrahimovic'in golüyle 2-0 öne geçti

GOL! 29.dakikada Inter, Lukaku'nun golüyle farkı bire indirdi


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