MLS ekiplerinden İnter Miami'nin sahibi İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi takımında görmek istediğini söyledi.

Mirror'da yer alan habere göre, Beckham kendisine yöneltilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile ilgili soruya "Her zaman harika futbolcular getirmek istiyoruz. Bu tür oyuncular da buraya getirmek istediğimiz yıldızlardan" şeklinde cevap verdi.

İngiliz futbol adamının bu cevabı, Messi ve Ronaldo'yu kadrosuna katmak istediği yönünde yorumlanırken transferin gerçekleşmesi halinde dünya futbolunun şu anki en önemli iki yıldızı aynı takımda buluşmuş olacak.

Yıldız isimleri kadrosuna kattı

Takımın başına Manchester United'dan eski takım arkadaşı Phil Neville'ı getiren David Beckham, Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi, Ryan Shawcross ve Rodolfo Pizarro gibi yıldız isimleri sözleşme imzalamıştı.