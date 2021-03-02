Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Cristiano Ronaldo ile Messi'ye talip oldu
MLS ekiplerinden İnter Miami'nin sahibi İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham, yıldız futbolcuları takımda görmek istediğini dile getirdi. Barcelona ile sezon sonu sözleşmesi sona ercek Lionel Messi ile Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun aynı takımın formasını giyecek.
MLS ekiplerinden İnter Miami'nin sahibi İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi takımında görmek istediğini söyledi.
Mirror'da yer alan habere göre, Beckham kendisine yöneltilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile ilgili soruya "Her zaman harika futbolcular getirmek istiyoruz. Bu tür oyuncular da buraya getirmek istediğimiz yıldızlardan" şeklinde cevap verdi.
İngiliz futbol adamının bu cevabı, Messi ve Ronaldo'yu kadrosuna katmak istediği yönünde yorumlanırken transferin gerçekleşmesi halinde dünya futbolunun şu anki en önemli iki yıldızı aynı takımda buluşmuş olacak.
Yıldız isimleri kadrosuna kattı
Takımın başına Manchester United'dan eski takım arkadaşı Phil Neville'ı getiren David Beckham, Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi, Ryan Shawcross ve Rodolfo Pizarro gibi yıldız isimleri sözleşme imzalamıştı.