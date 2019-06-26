Menajeri Federico Pastorello Inter'in tüm gücüyle Lukaku'yu transfer etmek için çalıştığını söyledi... Pastorello golcü oyuncunun da Inter forması giymeye çok istediğini dile getirdi...

İtalyan ekibinin Lukaku'yu transfer edebilmek için kasasını boşaltması gerekecek... Zira Manchester United yönetimi golcüsünü 80 milyon Euro’dan daha düşük bir bedele elinden çıkarmaya yanaşmıyor... Geçen sezon 12 gol atan Romelu Lukaku, Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından, ilk 11'deki değişmez yerini kaybetmişti...

Inter'in yeni teknik direktörü Antonio Conte, Lukaku'yu Chelsea'nin başındayken de kadrosuna katmaya çalışmış; ancak başarısız olmuştu.. (Bein Sports)