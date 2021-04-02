Pandeminin getirdiği finansal yük nedeniyle yaz aylarında bir veya iki üst düzey oyuncu satışı gerçekleştirmesi gerektiği belirtilen Inter'in, bu doğrultuda takımın yıldızı, Romelu Lukaku için transfer görüşmelerini 120 milyon euro'dan açacağı ifade edildi.

Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Chelsea ve Manchester City'nin yanı sıra Barcelona'nın da transfer gündeminde yer alan Belçikalı futbolcu için Inter'in gelebilecek teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

Öte yandan Milano ekibinde Nicolo Barella, Stefan De Vrij, Bastoni, Marcelo Brozovic, Christian Eriksen ve Milan Skriniar'ın da Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olduğu bilgisine haberde yer verildi