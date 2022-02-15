Inter - Liverpool maçı (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya'da Liverpool'u ağırlıyor. Ev sahibinde Correra ve Gosens sakatlıkları, Barella cezalı olduğu için forma giyemiyor. Salah ve Mane'li İngilizler'de ise önemli bir eksik yok. İki takım bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bunların 1'ini İnter kazanırken, Liverpool 3 kez sahadan zaferle ayrıldı. Gecenin diğer maçında aynı saatte Salzburg-Bayern Münih karşılaşıyor.

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Inter - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giuseppe Meazza'da oynanacak Inter - Liverpool maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Inter - Liverpool 11'ler:

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Elliott, Salah, Mane, Jota.







