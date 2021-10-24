Inter-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Serie A'nın 9. haftasında Inter ile Juventus, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Simone Inzaghi'nin Inter'i 17 puanla 3. sırada. Massimiliano Allegri'nin Juventus'u ise 14 puanla 7. basamakta yer alıyor. 7 maçlık yenilmezlik serisi Lazio karşısında sona eren ev sahibi, dev maçı kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi, konuk ekip ise üst üste 5. maçını kazanarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Inter-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
7 maçlık yenilmezlik serisi Lazio karşısında sona eren Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Serie A'nın 9. haftasında Juventus'u konuk edecek. 17 puanla 3. sırada yer alan ve Milan ile Napoli'nin gerisinde kalan Inter, zorlu maçtan 3 puan çıkarıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. İlk galibiyetini 5. hafta almasının ardından çıkışan geçen ve son 4 maçta 12 puan çıkaran Massimiliano Allegri'nin Juventus'u ise 14 puanla 7. basamakta. Torino ekibi, deplasmanda kazanıp serisini 5 maça taşımayı, üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
Inter-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giuseppe Meazza'da oynanacan Inter-Juventus maçını Maurizio Mariani yönetecek. Bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Inter-Juventus muhtemel 11'ler:
Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian, Dimarco, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Brozovic, Perisic, Dzeko
Juventus: Szczesny, Bonucci, Chiellini, Danino, De Sciglio, Bentancur, Locatelli, Cuadrado, Bernardeschi, Kean