7 maçlık yenilmezlik serisi Lazio karşısında sona eren Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Serie A'nın 9. haftasında Juventus'u konuk edecek. 17 puanla 3. sırada yer alan ve Milan ile Napoli'nin gerisinde kalan Inter, zorlu maçtan 3 puan çıkarıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. İlk galibiyetini 5. hafta almasının ardından çıkışan geçen ve son 4 maçta 12 puan çıkaran Massimiliano Allegri'nin Juventus'u ise 14 puanla 7. basamakta. Torino ekibi, deplasmanda kazanıp serisini 5 maça taşımayı, üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.









Inter-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giuseppe Meazza'da oynanacan Inter-Juventus maçını Maurizio Mariani yönetecek. Bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Inter-Juventus muhtemel 11'ler:

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian, Dimarco, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Brozovic, Perisic, Dzeko

Juventus: Szczesny, Bonucci, Chiellini, Danino, De Sciglio, Bentancur, Locatelli, Cuadrado, Bernardeschi, Kean