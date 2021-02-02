Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak. Ligde rakibini 2-0'la geçen Antonio Conte'nin Inter, kupada da sahadan galibiyetle ayrılmanın ve ezeli rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Serie A'da şampiyonluk yarışında geride kalan Andrea Pirlo'nun Juventus'u ise kupada havlu atmak istemiyor. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juve, evine avantajla dönmenin peşinde olacak. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz olarak ekranlara gelecek 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri haberimizde.
İtalya Kupası'nda dev maç. Serie A'da şampiyonluk kovalayan Inter ile zirve yarışında geride kalan Juventus, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında karşı karşıya gelecek. İki takım son olarak 17 Ocak'ta kozlarını paylaşmış ve Inter, Vidal ile Barella'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Antonio Conte yönetimindeki Inter, ilk maçta rakibini avlamanın peşinde. Kupada havlu atmak istemeyen Andrea Pirlo'nun Juventus'u ise evine avantajla dönmek istiyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giuseppe Meazza’da oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak. Gianpaolo Calvarese'in düdük çalacağı 90 dakika TRT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.
Inter - Juventus muhtemel 11'ler:
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Brozovic, Vidal, Barella, Darmian, Young, Martinez, Sanchez
Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro, Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie, Kulusevski, Cristiano Ronaldo
Juventus-Inter rövanş maçı ne zaman?
Juventus-Inter rövanş maçı 9 Şubat Salı günü Siyah Beyazlı ekibin evi Allianz Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde Napoli ile Atalanta karşı karşıya gelecek.