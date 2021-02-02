İtalya Kupası'nda dev maç. Serie A'da şampiyonluk kovalayan Inter ile zirve yarışında geride kalan Juventus, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında karşı karşıya gelecek. İki takım son olarak 17 Ocak'ta kozlarını paylaşmış ve Inter, Vidal ile Barella'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Antonio Conte yönetimindeki Inter, ilk maçta rakibini avlamanın peşinde. Kupada havlu atmak istemeyen Andrea Pirlo'nun Juventus'u ise evine avantajla dönmek istiyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giuseppe Meazza’da oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak. Gianpaolo Calvarese'in düdük çalacağı 90 dakika TRT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Inter - Juventus muhtemel 11'ler:

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Brozovic, Vidal, Barella, Darmian, Young, Martinez, Sanchez

Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro, Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie, Kulusevski, Cristiano Ronaldo

Juventus-Inter rövanş maçı ne zaman?

Juventus-Inter rövanş maçı 9 Şubat Salı günü Siyah Beyazlı ekibin evi Allianz Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde Napoli ile Atalanta karşı karşıya gelecek.