Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus Serie A'da 18. haftanın en önemli maçında Inter ile deplasmanda karşılaşacak. Juventus deplasmanda rakibini yenerek puan farkını azaltmak istiyor. Inter kazanırsa hem Milan'a yaklaşma hem de liderlik şansını yakalayacak. Konuk ekip Juventus'da De Ligt koronavirüs nedeniyle kadroda yer almıyor. Merih Demiral'ın mücadeleye yedekler arasında başlaması bekleniyor.

Inter - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

San Siro (Giuseppe Meazza)'da bu akşam 22.45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Inter - Juventus muhtemel 11'ler...

Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Young, Brozovic, Barella, Hakimi, Lukaku, Martinez

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta, Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey, Ronaldo, Morata



