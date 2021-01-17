Inter - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Merih Demiral oynayacak mı?
İtalya Serie A'da zirveyi çok yakından ilgilendiren maçta Inter ile Juventus karşı karşıya gelecek. Merih Demirallı Juventus deplasmanda rakibini yenerek puan farkını azaltmak istiyor. Inter kazanırsa hem Milan'a yaklaşma hem de liderlik şansını yakalayacak. Peki, Inter - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus Serie A'da 18. haftanın en önemli maçında Inter ile deplasmanda karşılaşacak. Juventus deplasmanda rakibini yenerek puan farkını azaltmak istiyor. Inter kazanırsa hem Milan'a yaklaşma hem de liderlik şansını yakalayacak. Konuk ekip Juventus'da De Ligt koronavirüs nedeniyle kadroda yer almıyor. Merih Demiral'ın mücadeleye yedekler arasında başlaması bekleniyor.
Inter - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?
San Siro (Giuseppe Meazza)'da bu akşam 22.45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Inter - Juventus muhtemel 11'ler...
Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Young, Brozovic, Barella, Hakimi, Lukaku, Martinez
Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta, Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey, Ronaldo, Morata