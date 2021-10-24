Inter-Juventus maç sonucu: 1-1

7 maçlık yenilmezlik serisi Lazio karşısında sona eren Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Serie A'nın 9. haftasında Juventus'u konuk etti. 17 puanla 3. sırada yer alan ve Milan ile Napoli'nin gerisinde kalan Inter, zorlu maçtan 3 puan çıkarıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yaparken, son saniyelerde yedikleri golle planlar tutmadı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Lacivert-Siyahlılar, 17'de Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti. Juventus ise uzatma anlarında Paulo Dybala'nın penaltıdan attığı golle 1-1'i yakaladı ve maç sona erdi.

Bu sonuçla İnter puanını 18'e yükseltirken, Juve de puanını 15 yaptı.



