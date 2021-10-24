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Inter-Juventus maç sonucu: 1-1

Serie A'nın 9. haftasında Inter ile Juventus, galibiyet için kozlarını paylaştı. Dev maç Edin Dzeko ve Paulo Dybala'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

24 Ekim 2021, Pazar 00:17 Son Güncelleme:
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Inter-Juventus maç sonucu: 1-1

7 maçlık yenilmezlik serisi Lazio karşısında sona eren Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Serie A'nın 9. haftasında Juventus'u konuk etti. 17 puanla 3. sırada yer alan ve Milan ile Napoli'nin gerisinde kalan Inter, zorlu maçtan 3 puan çıkarıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yaparken, son saniyelerde yedikleri golle planlar tutmadı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Lacivert-Siyahlılar, 17'de Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti. Juventus ise uzatma anlarında Paulo Dybala'nın penaltıdan attığı golle 1-1'i yakaladı ve maç sona erdi.

Bu sonuçla İnter puanını 18'e yükseltirken, Juve de puanını 15 yaptı.

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