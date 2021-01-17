Inter - Juventus (CANLI)

Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, Serie A'da 18. haftanın en önemli maçında Inter ile deplasmanda karşılaşıyor. Juventus, deplasmanda rakibini yenerek puan farkını azaltmak istiyor. Inter kazanırsa hem Milan'a yaklaşma hem de liderlik şansını yakalayacak. Konuk ekip Juventus'da De Ligt koronavirüs nedeniyle kadroda yer almıyor. Merih Demiral mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Inter - Juventus maçı hangi kanalda?

Giuseppe Meazza'da oynan ve 22.45'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde.

Inter - Juventus ilk 11'ler:

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Frabotta; Morata, Cristiano Ronaldo