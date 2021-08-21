Birçok ismi takımda tutamayan ve teknik direktör değiştiren Inter, yeni transferi Hakan Çalhanoğlu önderliğinde yeni sezonu Genoa karşısında açarken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İtalya'dan futbol keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da olacak!

Geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyon olup Juventus'un 9 yıllık hegemonyasına son veren Inter, resmen dağıldı! TD koltuğunda Antonio Conte oturuyordu, artık Simone Inzaghi var. 30 gol 10 asistle ortalığı kasıp kavuran Romelu Lukaku tam 115 milyon euro karşılığında Chelsea'ye satıldı. Sağ kanadı otoban gibi kullanan Achraf Hakimi 60 milyon euroya PSG'ye yollandı. Sol tarafı çoğu zaman emanet ettikleri tecrübeli isim Ashley Young ise Aston Villa'ya gitti. Lukaku'nun yeri kolay kolay dolmaz ama Roma'yla sözleşme yenilemeyen Edin Dzeko takıma katıldı. Orta alandan Dzeko'ya desteği milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu yapacak. O da Milan'la sözleşme yenilemedi, ezeli rakibe bedava geldi. Hakimi'nin yerini PSV'den aldıkları Denzel Dumfries ile doldurmaya çalışacaklar. EURO 2020'de dikkat çeken sağ kanat performanslarından birine imza atmıştı. İlk maç gününde, Genoa karşısında Lautaro Martinez cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Alexis Sanches sakat, Christian Eriksen henüz sahalara dönecek kadar iyi durumda değil...

Geçen yıl orta sıralarda gezinen Genoa'da ise en büyük kayıp Eldor Shomurodov oldu. Özbek forvet 10 gol katkısı (8 gol - 2 asist) yapmıştı, 17.5 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer oldu. Stoper alternatiflerinden Cristian Zapata ile sözleşme yenilenmedi ve birçok kiralık oyuncu ile yeni sezonda yola devam edilemedi. Marsilya'dan kiralanan Kevin Strootman bu sezon Cagliari'de olacak. As kaleci gibi kullandıkları Mattia Perin, Juventus'a geri döndü. Yerine Salvatore Sirigu ve Adrian Semper aldılar. Kanatta ciddi süre verdikleri Davide Zappacosta, Chelsea'ye geri döndü. Yerine Stefano Sabelli'yi Empoli'den bedavaya çektiler. Hücumda güvendikleri Marko Pjaca, Juventus'a döndü. Oradan da Torino'ya kiralandı. Miha Zajc, Fenerbahçe 'ye geri döndü. Vitor Pereira ile bir anda 11'in değişilmezi oldu. Orta alanda ve hücumda bu isimlerin yokluğunu Trabzonspor 'dan tanıdığımız Caleb Ekuban ve as kadroya çıkardıkları Yayah Kallon'la kapatmaya çalışacaklar. Fenerbahçe'den Diego Perotti'yi de kadroya katmak üzereler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçını Inter, gol yemeden kazandı! (6 maç - 21 gol)

- Hakan Çalhanoğlu, Genoa'ya karşı oynadığı 8 maçın 7'sinde sahadan yenilmeden ayrıldı. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

- Goran Pandev, Inter'e karşı 27 resmi maça çıktı ve 16'sında sahadan yenilgiyle ayrıldı. (Son galibiyet 17 Şubat 2018)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Inter kazanır" oldu! %71'lik kesim milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yanında ve Inter'e Genoa karşısında güveni tam... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

İnter, geçtiğimiz sezonun başarılı aktörleri teknik adam Conte, Lukaku ve Hakimi gibi önemli oyuncularını kaybetti. İnzaghi ile yeni bir maceraya başlayan Inter, hazırlık maçlarında Conte’nin oyun felsefesinden vazgeçmemiş göründü. İnzaghi, hedefleri olan bir teknik adam ve İnter'de başarılı olmasını bekliyorum. Genoa, transferde tecrübeli oyunculara yönelmesine rağmen olması gereken kalitenin gerisinde. Sezon içinde sıkıntılı süreç yaşamalarını olağan karşılayacağım. Son şampiyon İnter, sezona galibiyetle başlayacaktır.