Inter gelir kaybı yaşıyor

2020-21 sezonun ilk yarısında 202 milyon 266 bin Euro gelir elde Inter’in 2019-20 sezonunun gelirlerinin bir kısmının 2020-21 bütçesine kayması göz önüne alındığında söz konusu düşüş 33 milyon 990 bin Euro olarak kaydedildi.

Inter, yayın hakları gelirlerinde geçen sezona göre 49 milyon 200 bin Euro gerileme yaşadı. 2020-21 sezonunda 149 milyon 400 bin Euro yayın geliri elde eden Inter’in bu sezonki yayın geliri 100 milyon 200 bin Euro oldu. Sponsorluk gelirleri de bölgesel sponsorluklardan elde edilen gelirdeki düşüş nedeniyle 52 milyon 200 bin Euro'dan 30 milyon Euro'ya geriledi. Forma sponsorluklarından elde edilen gelirler ise yapılan yeni anlaşmaların ardından 5 milyon 200 bin Euro'dan 12 milyon 300 bin Euro'ya yükseldi.