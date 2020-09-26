Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yürüdüğü için açılış maçını pas geçen Inter, İtalya Serie A'nın 2. haftasında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Orta sahadan Matias Vecino sakat, savunmadan Stefan de Vrij cezalı. Yeni transferlerden Aleksandar Kolarov ile Achraf Hakimi'nin ilk 11'de olması bekleniyor. Arturo Vidal karşılaşmaya yedeklerde başlayacak. Hücum bölgesinde bir değişiklik olmayacaktır. Romelu Lukaku ile Lautaro Martinez ile gol arayacaklar.

Sezonu Torino galibiyetiyle açan Fiorentina'da, TD Giuseppe Iachini de Inter gibi 3-5-2 tercih ediyor. Erick Pulgar dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Orta alanda Giacomo Bonaventura ile Sofyan Amrabat arasındaki tercihi Iachini maç saati yapacak. Federico Chiesa'yı sağ kanatta, Franck Ribery'yi ise hücuma daha yakın görebiliriz. Ribery'nin hücum partneri Dusan Vlahovic ya da Christian Kouame olacaktır. Kevin-Prince Boateng geçtiğimiz hafta maç kadrosunda yoktu. Geçen sezon Beşiktaş kariyerine sadece 4 gol sığdırabilmişti. Monza ile anlaşmak üzere, deplasman kafilesinde yer almadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter, geçtiğimiz sezonun son 4 lig maçında kalesini gole kapatmıştı.

- Fiorentina geçen sezonu 2 galibiyetle bitirmişti. Yeni sezona da galibiyetle başladı ve seri 3 maça çıktı.

- İki takım arasındaki son 3 lig maçı "berabere" sonuçlandı.

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