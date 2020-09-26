Inter - Fiorentina (CANLI İZLE)
Serie A'nın 2. haftasında Inter ile Fiorentina kozlarını paylaşıyor. Sezona mağlubiyetle başlayan Inter, ilk galibiyetine uzanmak istiyor. Sezona galibiyetle başlayan Fiorentina ise seri peşinde. Inter - Fiorentina maçının canlı takibini haberimizden bulabilirsiniz.
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yıldızlar topluluğu Inter, 2. hafta maçında Fiorentina'yı konuk ediyor. Sezona beklemediği bir mağlubiyetle başlayan Inter, ilk galibiyetine uzanmanın hesaplarını yapıyor. 3 puanlı Fiorentina ise 2'de 2 yapmak istiyor.
Inter - Fiorentina maçı hangi kanalda?
Giuseppe Meazza'da oynanan maç TSİ 21.45'te başladı. Gianpaolo Calvarese'nin düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
INTER - FIORENTINA CANLI TAKİP
INTER - FIORENTİNA CANLI İZLE
Inter - Fiorentina ilk 11'ler:
Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic, Eriksen; Lukaku, Martinez
Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Biraghi; Kouame, Ribery