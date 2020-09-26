Inter - Fiorentina (CANLI İZLE)

Serie A'nın 2. haftasında Inter ile Fiorentina kozlarını paylaşıyor. Sezona mağlubiyetle başlayan Inter, ilk galibiyetine uzanmak istiyor. Sezona galibiyetle başlayan Fiorentina ise seri peşinde. Inter - Fiorentina maçının canlı takibini haberimizden bulabilirsiniz.

26 Eylül 2020, Cumartesi 22:05 Son Güncelleme:
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Inter - Fiorentina (CANLI İZLE)

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yıldızlar topluluğu Inter, 2. hafta maçında Fiorentina'yı konuk ediyor. Sezona beklemediği bir mağlubiyetle başlayan Inter, ilk galibiyetine uzanmanın hesaplarını yapıyor. 3 puanlı Fiorentina ise 2'de 2 yapmak istiyor.

Inter - Fiorentina maçı hangi kanalda?

Giuseppe Meazza'da oynanan maç TSİ 21.45'te başladı. Gianpaolo Calvarese'nin düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

INTER - FIORENTINA CANLI TAKİP

INTER - FIORENTİNA CANLI İZLE

Inter - Fiorentina ilk 11'ler:

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic, Eriksen; Lukaku, Martinez

﻿﻿﻿Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Biraghi; Kouame, Ribery

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