Inter - Fiorentina (CANLI İZLE)

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yıldızlar topluluğu Inter, 2. hafta maçında Fiorentina'yı konuk ediyor. Sezona beklemediği bir mağlubiyetle başlayan Inter, ilk galibiyetine uzanmanın hesaplarını yapıyor. 3 puanlı Fiorentina ise 2'de 2 yapmak istiyor.

Inter - Fiorentina maçı hangi kanalda?

Giuseppe Meazza'da oynanan maç TSİ 21.45'te başladı. Gianpaolo Calvarese'nin düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Inter - Fiorentina ilk 11'ler:

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic, Eriksen; Lukaku, Martinez

﻿﻿﻿Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Biraghi; Kouame, Ribery