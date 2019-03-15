İnter - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 0-1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İnter, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Eintracht Frankfurt'u Giuseppe Meazza'da konuk etti.

Eintracht Frankfurt, 5. dakikada Luka Jovic'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve İnter'i kupanın dışına itti.

Tarihi bir başarıya imza atan Adi Hütter'in ekibi Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Alman takımı oldu.

Öte yandan 73. dakikada Borja Valero'nun yerine oyuna dahil olan 16 yaşındaki Sebastiano Esposito, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk 2002 doğumlu oyuncu oldu.

Alman ekibinin çeyrek finaldeki rakibi, 15 Mart Cuma günü TSİ 15:00'te yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak.