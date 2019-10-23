Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda Inter, Borussia Dortmund'u konuk edecek. Ev sahibi 1 puanla son sırada yer alıyor. Alman ekibi ise 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Conte yönetiminde bambaşka bir görüntü ortaya koyan ve yeni bir yapılanmaya giren Inter, alacağı galibiyetle grupta dengeleri değiştirmek istiyor. Lider Dortmund ise alacağı puan ya da puanlarla liderliğini kamçılamak istiyor.

Inter - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Anthony Taylor'ın yöneteceği 90 dakika beIN SPORTS 1 ekranlarından izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Inter'de Alexis Sanchez ve Stefano Sensi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Piszczek, Schmelzer ve Reus zorlu maçı kaçıracak isimler.

Inter - Borussia Dortmund muhtemel 11'ler

Inter: Handanovic, Godin, Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah, Martinez, Lukaku

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro, Hazard, Delaney, Witsel, Sancho, Götze, Brandt