Inter - Borussia Dortmund canlı (Inter - Borussia Dortmund canlı yayın)
Şampiyonlar Ligi'nde günün maçı F Grubu'nda oynanıyor. Conte yönetiminde yeniden yapılanmaya giren Inter, grup lideri Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Taraftarı önünde alacağı galibiyetle bambaşka bir konuma gelecek Inter, hata yapmak istemiyor. Dortmund ise San Siro'dan alacağı puan ya da puanlarla yoluna devam etmek istiyor. Inter - Borussia Dortmund maçının canlı skor takibi haberimizde.
Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda Inter, Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Ev sahibi 1 puanla son sırada yer alıyor. Alman ekibi ise 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Conte yönetiminde bambaşka bir görüntü ortaya koyan ve yeni bir yapılanmaya giren Inter, alacağı galibiyetle grupta dengeleri değiştirmek istiyor. Lider Dortmund ise alacağı puan ya da puanlarla liderliğini kamçılamak istiyor. San Siro'da oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı. Anthony Taylor'ın yönettiği 90 dakika beIN SPORTS 1 ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.
INTER - BORUSSİA DORTMUND CANLI İZLE
Inter - Borussia Dortmund ilk 11'ler
Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah, Lukaku, Lautaro Martinez
Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel, Brandt, Hazard, Weigl, Sancho