Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda Inter, Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Ev sahibi 1 puanla son sırada yer alıyor. Alman ekibi ise 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Conte yönetiminde bambaşka bir görüntü ortaya koyan ve yeni bir yapılanmaya giren Inter, alacağı galibiyetle grupta dengeleri değiştirmek istiyor. Lider Dortmund ise alacağı puan ya da puanlarla liderliğini kamçılamak istiyor. San Siro'da oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı. Anthony Taylor'ın yönettiği 90 dakika beIN SPORTS 1 ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Inter - Borussia Dortmund ilk 11'ler

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah, Lukaku, Lautaro Martinez

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel, Brandt, Hazard, Weigl, Sancho