Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Lewandowski ile yollarını ayırıp herkesi şaşırtan Bayern ile kozlarını Giuseppe Meazza'da paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Geçen sezon Milan'la yoğun bir şampiyonluk yarışına giren ancak 2 puanla rakibine geçilen Inter; Ivan Perisic, Alexis Sanchez, Arturo Vidal ve Andrea Ranocchia gibi yaşı ilerlemiş oyuncularıyla sözleşme yenilemedi. Geçen yıl takımda kiralık olarak oynayan Joaquin Correa'nın bonservisini Lazio'dan aldılar. Chelsea'den Romelu Lukaku'yu kiraladılar; orta sahaya Kristjan Asllani, sağ beke Raoul Bellanova takviyeleri yaptılar. Lukaku, Serie A'nın ilk 3 maçını 1 gol 1 asistle geçtikten sonra sakatlandı. Bayern Münih karşısında Lautaro Martinez'in hücum partneri Edin Dzeko ya da Correa olacak. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Marcelo Brozovic ve Nicolo Barella ile birlikte orta üçlüyü oluşturacak. Bir kanatta Mateo Darmian, diğerinde Denzel Dumfries görev yapacak.

Bundesliga'da son 2 haftayı 1-1'lik skorlarla geçen Bayern Münih ise Robert Lewandowski ile yollarını ayırıp herkesi şaşırtmıştı. Corentin Tolisso, Lyon'a; Niklas Süle de Dortmund'a gitti. Omar Richards, Marc Roca, Chris Richards ve Tanguy Nianzou gibi çok fazla tercih edilmeyen isimler de takımdan ayrıldı. Orta alana Ryan Gravenberch, hücu kanadına Sadio Mane, stopere Matthijs de Ligt transfer edildi. 3 oyuncu için yaklaşık 120 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Bayern'in Milano kafilesinde göze çarpan önemli bir eksik yok. Alphonso Davies'i sol bekte, Joshua Kimmich'i orta alanda, Thomas Müuller'i forvet arkasında, Kingsley Coman'ı sağ açıkta izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter bundan önceki 4 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 26 maçta 10 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. (7B 9G)

- Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon oynadığı 10 maçın 7'si "2.5 ÜST" bitti. (10 maç - 38 gol)

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Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu! %35'lik kesim zorlu maçta Bavyera ekibini 3 puana yakın görüyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.