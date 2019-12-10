Inter - Barcelona maçı canlı yayın canlı izle

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son hafta heyecanı yaşanıyor. F Grubu'nda Dortmund ile birlikte gruptan çıkma şansı devam eden İnter sahasında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Conte'nin öğrencileri gruptan çıkmak için kazanmak zorunda. Barcelona ise gruptan çıkmayı garantiledi o yüzden formalite maçına çıktı. Grubun diğer maçında ise Dortmund sahasında Slavia Prag ile karşılaştı.

Mücadele başladı

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Maçın 11'leri

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Brozovic, D'Ambrosio, Valero, Vecino, Briaghi, Lautaro, Lukaku

Barcelona: Neto, Todibo, Lenglet, Umtiti, Wague, Rakitic, Vidal, Firpo, Perez, Alena, Griezmann