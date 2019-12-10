Inter - Barcelona maçı canlı yayın canlı izle
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son maçta İnter ile Barcelona karşı karşıya geliyor. 7 puanı bulunan İnter rakibini yenerek gruptan çıkmak istiyor. 11 puanla lider çıkmayı garantileyen Barcelona ise formalite maçına çıktı. Peki, Inter - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son hafta heyecanı yaşanıyor. F Grubu'nda Dortmund ile birlikte gruptan çıkma şansı devam eden İnter sahasında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Conte'nin öğrencileri gruptan çıkmak için kazanmak zorunda. Barcelona ise gruptan çıkmayı garantiledi o yüzden formalite maçına çıktı. Grubun diğer maçında ise Dortmund sahasında Slavia Prag ile karşılaştı.
INTER BARCELONA MAÇINA SÜPER ORANLAR! SAKIN KAÇIRMA
INTER BARCELONA MAÇI CANLI İZLE
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Maçın 11'leri
Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Brozovic, D'Ambrosio, Valero, Vecino, Briaghi, Lautaro, Lukaku
Barcelona: Neto, Todibo, Lenglet, Umtiti, Wague, Rakitic, Vidal, Firpo, Perez, Alena, Griezmann