Inter-Barcelona maçı (CANLI)

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 3 puanla üçüncü Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, averajla önünde olan ikinci sıradaki İspanyol devi Barcelona'yı, İtalya'da ağırlıyor. La Liga'da 2020 Ekim ayından sonra ilk kez ligde liderliği ele geçiren Barça, moralli şekilde Milano'ya geliyor. İki takımın daha önceki karşılaşmalarında İnter 1 kez, Barcelona 6 kez kazandı, 3 mücadele berabere sonuçlandı. İtalyanlar'ın 6 golüne Katalanlar, 14 golle karşılık verdi.

Ev sahibinde Brozovic ve Romelu Lukaku, konuk takımda Memphis Depay, FrenkieDe Jong, Jules Kounde ve Araujo sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler. Grubun diğer maçında Bayern Münih, Viktoria Plzen'i 5-0'la geçti ve 3'te 3 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

7' Hakan Çalhanoğlu en iyi bildiği işi yaptı, uzaklardan çok sert vurdu, kaleci Stegen zorlukla topu kornere çeldi.

GOL

45+2' Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından yerden harika vurdu, Ter Stegen bu kez çaresiz... Milli yıldızımın attığı golle Inter dev maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarı sona erdi.

Inter-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

San Siro'da oynanacak Inter-Barcelona maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Inter-Barcelona muhtemel 11'ler:

Inter: Handanovic, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Hakan, Dimarco, Martinez, Dzeko

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Christensen, Garcia, Alba, Kessie, Busquets, Pedri, Dembele, Raphinha, Lewandowski