Teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırmaya hazırlanan Serie A devi Inter, yeni hocası Antonio Conte için artık gün sayıyor. İtalya'da yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Chelsea'den geçtiğimiz yaz ayrıldığından bu yana boşta olan başarılı teknik adamın imza için Milano'ya geldiğini duyurdu.

Haberde Conte'nin çok kısa bir süre içerisinde Inter'e imza atacağı öne sürülürken iki taraf arasında yapılan anlaşmanın detaylarına da değinildi. Buna göre 49 yaşındaki hoca, Inter'den yıllığı 9 milyon euro kazanacak. Öte yandan Conte'nin yardımcılıklarını ise Cristian Stellini ve Paolo Vanoli'nin yapacağı öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler