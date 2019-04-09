Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda yarıya gelindi

4 hafta boyunca toplamda 32 maç oynanan ligde, Arena Bulls liderlik konumunda büyük bir puan farkı ile bulunuyor. 8 takımlık grubun ilk 4 takımı playoff aşamasına yükselirken, geride kalan takımlar lige veda edecek.

Takımların puan durumlarının fazlasıyla yakın olması bir hayli şaşırtıcı. Kalan 3 hafta playofflara katılmak isteyen takımlar için büyük bir önem taşıyor. Arena Bulls, LOG Esports ve .smartcs, aynı istikrar ile lige devam ettiği takdirde büyük olasılık ile playofflara kalmaya hak kazanacak. Kalan takımların puan durumları fazlasıyla yakın olduğu için, sıralamada ciddi değişiklikler görmemiz muhtemel.

Intel ESL Türkiye Şampiyonası 5. hafta eşleşmeleri:

13 Nisan Cumartesi

13.00 .smartcs vs LOG Esports

15.00 Team Spartan vs Arena Bulls

14 Nisan Pazar

13.00 TOA vs Coza Esports

15.00 Sangal Esports vs Valstars (Playerbros)