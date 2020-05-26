Intel® ESL Türkiye Şampiyonası Kış Sezonu Finalleri başlıyor

Bu yıl beşincisi düzenlenen Intel® ESL Türkiye Şampiyonası Kış Sezonu 7 Mart’tan beri devam ediyor; 8 hafta boyunca toplam 8 takımın mücadele ettiği şampiyonanın kazananları ise 27 Mayıs günü CS:GO, 14 Haziran’da ise Clash Royale finalleriyle belli olacak.

2020 Kış Sezonu Intel ESL Türkiye Şampiyonu olan takım diğer Avrupa Şampiyonlarıyla birlikte EPEC turnuvasına gitmeye hak kazanacak. EPEC’i kazanan takım ise 1 milyon dolar ödüllü ESL One Köln turnuvasında mücadele etme şansına sahip olacak.

Clash Royale finalistleri ise 4 haftalık eleme sürecinin ardından oynanan lig maçlarıyla büyük finale doğru mücadelelerini sürdürüyor.

Intel, Monster Notebook, Teknosa ve Hepsigamer’ın sponsorluğunda devam eden ligde, Turkey5 takımının artık Sangal Esports adıyla mücadele eden oyuncuları yarı finalde tecrübeli isimlerden oluşan Team Spartan takımıyla karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 ile geçen Sangal Esports adını finale yazdıran ilk takım oldu. Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise genç oyuncuların bir araya gelerek oluşturduğu Boca Boston, geçtiğimiz Kış Sezonu’nun galibi olan Log Esports’u yine 2-0 ile geçerek finale adını yazdıran diğer takım oldu. Finalde karşı karşıya gelecek olan Sangal Esports ve Boca Boston, BO5 adı verilen 5 maçlık bir seride karşılaşarak kupaya uzanmaya çalışacak.

Binlerce oyunseverin canlı olarak izleyeceği, Türkiye’nin ünlü casterları Karahan, Root ve Vlad’ın sunumuyla 27 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek Intel ESL Türkiye Kış Sezonu Finali https://www.twitch.tv/esl_csgo_tr ve https://www.youtube.com/eslturkiye adresinden canlı olarak takip edilebilecek.