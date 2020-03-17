Instagram'dan corona virüsü yasağı

Instagram, platformda bulunan corona virüsü temalı tüm filtrelerin engellendiğini ve bundan sonra da kullanıcıların bu tür filtrelere ulaşılamayacağını duyurdu...

17 Mart 2020, Salı 13:33 Son Güncelleme:
- A +
Instagram'dan corona virüsü yasağı

Instagram, platformda bulunan koronavirüs temalı tüm filtrelerin engellendiğini ve bundan sonra da kullanıcıların bu tür filtrelere ulaşılamayacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu Instagram tarafından yapılan yazılı açıklamada Koronavirüs kapsamında alınan önlemler duyuruldu.

Açıklamada, platformda bulunan Koronavirüs temalı tüm filtrelerin engellendiği ve bundan sonra da bu tür filtrelere ulaşılamayacağı ifade edildi.

Ayrıca, bir kişinin yüzünü tarayarak Koronavirüsü teşhis edebildiklerini iddia eden hesapların ve filtrelerin de engellendiği bildirilirken, kullanıcıların 'Kovid-19' kelimesiyle filtre araması da yapamayacakları vurgulandı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...