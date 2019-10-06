Instagram'da yenilik: 'Grup hikayeleri' geliyor

Instagram'ın kodları içerisinde yepyeni bir özelliğin ayak izleri tespit edildi. Yeni gelecek olan grup hikayeleri özelliğiyle kendi gruplarınızı oluşturup hikayelerinizi sadece bu gruba özel paylaşabileceksiniz.

06 Ekim 2019, Pazar 12:12
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Instagram'da yenilik: 'Grup hikayeleri' geliyor

Facebook'ta tutmadı

Instagram yeni bir özelliği deneme aşamasında. Facebook'a ait olan Instagram, tıpkı Facebook gibi grup hikayeleri özelliği getiriyor. Bundan 1 sene önce Facebook uygulaması da aynı özelliği kullanıma sunmuştu fakat rağbet görmeyince kaldırıldı. Şimdiyse hikaye özelliğinin en yoğun kullanıldığı Instagram'da denenecek.

'Yakın arkadaşlar' özelliği

Şu anda deneme aşamasında olan grup hikayeleri özelliğini piyasada hiç görmeme ihtimalimiz de var. Instagram daha önce de birçok özelliği bu şekilde test edip vazgeçmişti. Fakat özelliğin devreye girmesi durumunda bir nevi 'yakın arkadaşlar' özelliğinin gelişmişi olacak.

Şimdilik sadece 'yakın arkadaşlar'a özel gönderilebilen hikayeler, birçok özelleştirilmiş grup kurularak o gruba özel gönderilebilecek.

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