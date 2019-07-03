Instagram ve Whatsapp çöktü mü? Whatsapp fotoğrafları neden inmiyor?

Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarında fotoğraf, gif ve videoların yüklenememesi ya da açılmamasıyla ilgili sorun yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram, Facebook ve Whatsapp çöktü mü? diye merak ediyor. Bazı kullanıcılarda yavaş yüklenme problemi de yaşanıyor. Instagram, Facebook ve Whatsapp sorununa yönelik Facebook'tan son dakika resmi açıklama geldi.

Instagram ve Whatsapp çöktü mü?

Kullanıcılar Whatapp’ta mesaj gönderebiliyor ancak fotoğraf ve video görüntülenemiyor. Ayrıca Instagram’da akış yenilenemiyor. Avrupa’da İtalya, İngiltere, Almanya ve Hollanda ülkelerinde de WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta erişim sorunu yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ağlarında erişim sorunu yaşanmış kullanıcılar uzun bir süre iletişim kuramamıştı. Sosyal ağ Instagram’a dünya genelinde yaşanan bir sorun nedeniyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram kullanıcıları, platformdaki yeni paylaşımlara erişim konusunda sorun yaşarken, “akış yenilemedi” ve “içerik yüklenemedi” uyarılarıyla karşılaştı. Türkiye saati ile bugün 16:00 itibariyle başlanan sorun henüz tam olarak giderilemezken, kullanıcıların karşılaştığı sorun Instagram ile de sınırlı kalmadı. Facebook’un bünyesindeki Instagram’da yaşanan erişim sorunlarıyla ilgili şikayetler eş zamanlı olarak Facebook ve WhatsApp için de gelmeye başladı.

Instagram’da olduğu gibi Facebook ve WhatsApp’ta da görseller yüklenemezken, an itibariyle kullanıcılar bu platformlar üzerinden paylaşılan fotoğrafların yüklenmesinde ve görüntülenmesinde uyarı mesajlarıyla karşılaşıyor.

Facebook’tan açıklama geldi

Facebook’tan son dakika resmi açıklama geldi. #facebookdown etiketiyle Twitter’dan yapılan açıklamada “Bazı kişilerin uygulamalarımızda resim, video ve diğer dosyaları yüklerken veya gönderirken sorun yaşadıklarının farkındayız. Sorun için üzgünüz ve işleri en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz” denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısından açıklama

Dünya genelinde sosyal medya platformları Instagram, Whatsapp ve Facebook'taki erişim sorununa yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden son dakika açıklaması yaptı. Sayan; "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.



