Şirket, çeviri uygulaması Microsoft Translator'un Windows Mobile desteğinin artık bulunmayacağını kaydederken, uygulamayı halihazırda telefonlarına yükleyenler yine kullanmayı sürdürebilecek. Ancak 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren Microsoft uygulama mağazasından uygulama tamamen kaldırılmış olacak ve yeni cihazlara yüklenemeyecek.

Microsoft, bu yıl sonu itibarıyla da Windows Mobile'a olan desteğini tamamen çekecek. Şirket, Windows 10 Mobile işletim sistemi için geliştirilen uygulamaların iOS ve Android platformlarında kullanıcılara sunulmaya devam edileceğini kaydediyor.

Microsoft Translator uygulamasının Windows 10 işletim sistemi altında çalışmayı sürdürecek.

Bu haberi de okudular Overwatch Archives 16 Nisan’da geri dönüyor