Instagram neden çöktü? instagrama neden girilemiyor?

Sosyal paylaşım platformu Instagram sadece Türkiye'de değil dünya genelinde çöktü. Instagram, sabah saat 10.00 sıralarında çöktü.

Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar, '5xx Server Error' hatası ile karşılaştı. Sorunun dünya çapında olduğu belirtildi. Teknik aksaklıktan kaynaklandığı öğrenilen erişim problemi ile ilgili Instagram'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Tekrar açıldı

Instagram'a girişte yaşanan sorun, yaklaşık 1 saat sonra düzeldi. Saat 10.00 sıralarında erişilemeyen Instagram'a, 11.00 sıralarında giriş yapılabilmeye başlandı.

Instagram nedir?

Instagram, basitçe bir fotoğraf paylaşma uygulamasıdır. Sosyal medya yönüyle, insanların kayıt olabildiği, arkadaş ekleyip çıkarabildiği, mesajlaşabildiği dev bir ağdır. İlk çıkış amacı sadece fotoğraf paylaşmak olan Instagram, şu anda 500 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısıyla tamamen bir fenomene dönüşmüştür. Bırakın sadece fotoğraf paylaşmayı, Instagram üzerinden mesaj gönderip alabilirsiniz. Bazı söylentilere göre, Instagram’daki mesajlaşmanın WhatsApp’a yaklaştığı söylenmekte. Çoğu insan, Instagram’ı Facebook’un icat ettiğini düşünse de durum öyle değil. Instagram 2010 yılında, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından geliştirildi. 2012 yılında Mark Zuckerberg’in yoğun uğraşları sonucu Facebook tarafından satın alındı. Instagram’ın kelime anlamı nedir?, gibi sorular geliyor. Instagram’ın anlamı, İngilizcedeki “Instant” ve ” Telegram” kelimelerinin birleşimiyle oluşur. Eskiden kameralar, Instant yani anlık çekim olarak pazarlanırdı ve insanlar fotoğrafları birbirlerine Telegram yani türkçedeki telgraf olarak gönderirlerdi. Bundan esinlenilmiştir.

Instagram Ne İşe Yarar?

Instagram yukarıda da belirttiğimiz gibi aslında özünde fotoğraf paylaşmaya yarayan bir uygulama. Lakin, günümüzde fotoğraf paylaşamadığınız bir sosyal medya uygulaması zaten yok. Facebook, Twitter, Pinterest vb. bu sosyal medya mecralarının tümünde zaten fotoğraf paylaşma var. Peki nedir Instagram’ı bu kadar ünlü yapan şey. Tabii ki hiç kuşkusuz, türünün ilk örneği olması. Dünyada bazı şeyler vardır, bunlardan biri de bir girişimde ilk olmak. İnsanlar ilk olanları daha çok hatırlar ve benimser. Instagram üzerinden fotoğraflarınızı paylaşırken, bu fotoğraflara çeşitli filtrelemeler yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra videolarınızı ekleyebilir hatta hikaye bile paylaşabilirsiniz. Az önce yine söylediğimiz gibi direct message üzerinden arkadaşlarınızla mesajlaşabilirsiniz.