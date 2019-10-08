Sosyal paylaşım sitesi Instagram, en popüler ağlar arasındaki yerini korumaya devam ederken, yeni özelliklerini de kullanıcıların beğenisine sundu. Instagram'a gelen gece modu özelliği ile profiller "karanlık" şekilde kullanılabilecek. Android 10'un ardından iOS 13 kullanıcıları da telefonlarında karanlık modu kullanmaya başladı. Instagram bir süre önce karanlık modu test etmeye başlamıştı. Android 10 desteği ile beraber bu özellik Android kullanıcılarının hayatına sonunda girmiş oldu.

Instagram karanlık mod nasıl yapılır?

Son zamanların en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, iOS kullanıcıları tarafından merakla beklenen Dark Mode (Karanlık Mod) özelliğini sonunda kullanıma sundu. iOS 13 ile beraber entegre gelen gece modu ile uyumlu bir şekilde çalışan bu mod sayesinde Instagram’ın beyaz arayüzü siyahlara büründü.

App Store üzerinden güncellemeniz gerekiyor

Koyu arayüz sayesinde az ışıklı ortamlarda kullanıcıların gözü yormayan bu özellik, aynı zamanda OLED ekranlı iPhone modellerinin daha az pil tüketmesine de olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra son yayınlanan raporlara göre, Instagram’ın yeni özelliğinin yakın zaman içerisinde Facebook için de kullanıma sunacağını da ön görülüyor. Son olarak ise Instagram’ın yeni özelliğine erişim sağlayabilmeniz için Instagram uygulamasını App Store üzerinden güncellemeniz gerekiyor.



