Insigne MLS yolcusu

31 yaşındaki futbolcu için Toronto FC’nin iki teklifte bulunduğu ifade ediliyor.Yıllık 8 milyon dolar olan teklifini 11 milyon dolara çıkaran Kanada ekibinin İtalyan futbolcuya primlerle ve ek ödemelerle birlikte senelik 15 milyon 500 bin dolar ödemeyi gözden çıkardığı belirtiliyor.

Avrupa kulüplerinden henüz teklif almayan tecrübeli futbolcunun Toronto’nun beş buçuk yıllık cazip sözleşme teklifini kabul etmesi olasılıklar arasında. Hatta ABD basınında Napolili oyuncunun, Kanada kulübüyle şartlarda anlaştığı ve haziran ayında sözleşmesinin sona ermesinin ardından Toronto’ya geleceği haberleri çıkmaya başladı.