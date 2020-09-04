İnşaatçı kuzenler bocce ustası

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde inşaatlarda çalışarak ailelerine destek olan Ömer Erdemir, Esat Çelik ve İsa Erdemir isimli 3 lise öğrencisi kuzen, evlerinin bahçelerine yaptıkları sahada bocce sporunu öğrendi. İşten arta kalan zamanlarda antrenman sahasına koşan 3 kuzen bocce şampiyonasında aldıkları başarılarla ailelerine umut oldu. Eğitim gördükleri Hereke Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, bocce hakemi Emrah Demirci’nin sayesinde bocce ile tanışan 3 kuzen antrenmanlarda bocce sporunda kısa sürede kendilerini geliştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Bocce Petank Altın Nokta Türkiye Şampiyonası’na katılan kuzenlerden büyük başarı geldi. Kuzenlerden Ömer Erdemir 99 sporcu arasından birinci olmayı başarırken, Esat Çelik Türkiye 3.’sü, İsa Erdemir ise Türkiye 6.’sı oldu.