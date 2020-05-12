İnsan vücudunda oluşan kan pıhtılaşma süresini hesaplama sistemine INR testi denmektedir. Sağlıklı bir yaşam adına her insanın yapısında kan pıhtılaşması oluşur. Ancak bu pıhtılaşmanın belirli bir hızlı ve süresi bulunmaktadır. O yüzden sürekli mutlaka belli bir sabit değer arasında kalması ve referans içerisinde bulunması büyük bir öneme sahiptir. O yüzden hayati önem taşıyan bu değer testi üzerinden anlaşılır.

INR nedir? INR değeri kaç olmalı?

Özellikle kan sulandırıcı ilaçların izlenmesi noktasında inr testi önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Zira inme ya da kalp krizi gibi pek çok probleme karşı kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır. Tabii bununla beraber belli başlı unsurlar ele alınmak suretiyle inr testi yapılır. Kişinin yaşadığı hastalığa bağlı olarak inr değeri değişkenlik göstermektedir. Örneğin kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar için bu 2.0 ve 3.0 aralığında olması çok önemlidir. Aynı zamanda bundan daha yüksek derece riski olan hastalığa sahip insanlar da bulunmaktadır. Böyle durumlarda ise de 2.5 ila 3.5 arasında bulunması hayati noktada önemli bir faktördür.

INR değerinin bunlar dışında düşmesi ya da yukarı çıkması ciddi sağlık sorunları yaratabilmektedir. En önemlisi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar için bu değerin periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir. Böylece hem inr değeri referans aralıkta kalır hem de herhangi bir olası düşüklük ya da yükseklikte erken müdahale imkanı sağlanır. Zira hastalığa ve duruma bağlı olarak inr farklı değerler üzerinden düşük ya da yüksek olabilmektedir.

INR yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

Ele alınan kan testi ile beraber inr değerinin üzerinde bir rakam çıktığı zaman, bu durum kan pıhtılaşmasının yavaş gerçekleştiğini göstermektedir. Özellikle bu durum iç kanamanın yaşanabileceğini gösterebilir. Bu değer yüksekliği daha üst noktaya çıktıkça risk aynı şekilde artmaktadır. Belli başlı bazı sebeplerden dolayı inr değerinin yükseldiği anlaşılmaktadır.

- K vitamini eksik olması,

- Genetik faktörler,

- Protein eksikliği,

- Kan kaybı,

- Kan sulandırıcı ilaçların hatalı kullanım,

- Kan kanseri,

Bu gibi nedenler kan inr değerinin çok yüksek noktaya çıktığını anlatan sebepler arasında yer almaktadır. Böyle durumlarda olası kan pıhtılaşması çok yavaşlar ve ciddi hastalıkların daha tehlikeli noktaya gelmesine sebep olur. Aynı şekilde inr asgari sınırın altında değere geldiği zaman bu durum düşük olarak ifade edilir. Bu da aynı şekilde belli başlı bazı sebeplerden dolayı meydana gelmektedir.

- Kolon kanseri,

- Pankreas kanseri,

- Birtakım enfeksiyonlar,

- Aşırı dozda K vitamini,

- Doğum kontrol hapları,

Bütün bu durumlar değerinin düşüklüğüne bağlı olarak kan pıhtılaşmasının çok fazla şekilde yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu da emboli adı verilen pıhtılaşmanın meydana gelmesine neden olur. Böyle durumlarda yapılması gereken ilk şey hemen uzman bir doktora başvurmak ve gerekli önlemleri almaktır. Daha önemlisi periyodik olarak testlerin düzenli şekilde gerçekleşmesidir.

INR değerleri düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

INR değeri üzerinden referans aralıkları aşağısına inmesi ya da çok daha yüksek noktaya çıkması çok ciddi sağlık problemleri yaratmaktadır. Bu konuda ele alınacak olan tedavi yöntemleri sorunun neden kaynaklandığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Öncelikle mutlaka uzman bir doktora görünmek suretiyle gerekli tetkik ve tahliller üzerinden testler ele alınmalıdır. En önemlisi bu doğrultuda inr değeri büyük öneme sahiptir. Düşük ya da yüksek değer çıkmasına neden olan ne ise yapılan testler üzerinden durum ortaya çıkmaktadır. Böylece gerekli tedavi için çözüm yöntemleri uzman doktor kontrolünde ele alınır.

Bu doğrultuda başvurmanız gereken doktorlar dahiliye ya da hematoloji doktoru öne çıkmaktadır. İnr değeri için yapılan kan testi ile beraber sonuç kısa süre içerisinde ortaya çıkar. Bu doğrultuda hastalık için gerekli tedavi yöntemleri probleme bağlı olarak ele alınır.