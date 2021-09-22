Barcelona'da Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın geleceği pek de parlak gözükmüyor. Koeman ile yolların ayrılması ihtimali kuvvetlenirken yerine en büyük aday olarak ise Barcelona'nın eski yıldızlarından Xavi gösteriliyor. Şu anda Al-Sadd'ı çalıştıran İspanyol teknik adama oyunculuk döneminde orta sahadaki partneri olan Andres Iniesta'dan önemli bir destek geldi.

Goal'e verdiği röportajda Xavi'nin Barcelona için hazır olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplandıran Iniesta, "Bence Barcelona için hazır. Xavi'yi şu anda veya herhangi bir süreçte Barcelona'nın yedek kulübesinde düşünür müsün deseniz hemen evet derim" ifadelerini kullandı.

2019'dan bu yana Katar ekibi Al-Sadd'ı çalıştıran Xavi'ye olan inancını dile getirse de Iniesta, Koeman'ın hala bir şeyleri değiştirebileceğini umuyor. Hollandalı teknik adamın işleri terse çevirebileceğini belirten Iniesta, "Zamana ihtiyacı var. Umarım takıma bir yükseliş, pozitif bir hava kazandıracak kadar şansı olur. Bunu kesinlikle yapabilecek biri" dedi.