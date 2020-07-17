İngiltere'ye müjde! Seyirciler geri dönüyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, taraftarların ekim ayından itibaren stadyumlara geri dönebileceğini açıkladı.

17 Temmuz 2020, Cuma 14:01 Son Güncelleme:
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İngiltere'ye müjde! Seyirciler geri dönüyor

Corona virüs pandemisi dünya futbolunda büyük etkilere yol açarken İngiltere'de taraftarların stadyumlara girebilmesi konusunda yol açıldı.  İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ekim ayından itibaren futbol seyircilerinin stadyumlara girebileceğini ve planlarının bu yönde olduğunu ifade etti. Johnson vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

Corona virüs nedeniyle futbola verilen aranın ardından Premier Lig ve Championship seyircisiz olarak devam ederken ülkedeki diğer ligler tescillenmişti.


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