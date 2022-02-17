Dünya Kupası'nın yıl sonunda Katar'da düzenlenmesiyle birlikte, 4 Haziran - 14 Haziran tarihleri ​​arasında İngiltere'de dört maç oynanması planlanıyor. Sırasıyla deplasmanda Macaristan ve Almanya'ya karşılaşacak olan İngilizler iç saha maçlarını Wembley Stad'ında oynanmayacağı açıklandı.

Molineux Stadı İngiltere'nin 1956'dan bu yana ilk kez İtalya ve Macaristan maçlarında birlikte ev sahipliği yapacak.

UEFA, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanan EURO 2020 final maçında taraftarlarının stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası vermesiyle İtalya'ya karşı 11 Haziran'da taraftar desteğinden yoksun kalacak.

Bir maçlık cezanın ardından İngilizler, 14 Haziran'daki seyircisi önünde Macaristan ile karşılaşacak.