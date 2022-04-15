Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal saldırısı sonrası Roman Abramovich'in İngiltere'deki mal varlıkları dondurulmuştu. İngiliz hükümeti, yaptırımlarını daha geniş bir kapsama taşıdı ve Abramovich'in yakın çevresinden Eugene Tenenbaum ve David Davidovich'in mal varlıklarına yönelik de bir operasyona gidildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı gün Abramovich'in şirketlerinde kontrolün devredildiği Tenenbaum ve Davidovich'in tahmini 10 milyon sterlinlik mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

Eugene Tenenbaum, Chelsea'de direktörlük görevini yürütürken David Davidovich de Roman Abramovich'in en yakın arkadaşlarından biri olarak bilinmekte.